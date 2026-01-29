ÖSV-Medaillenhoffnung plant vorerst ohne Abfahrt

„Für Trauer gibt es keine zeitliche Begrenzung“
In den technischen Disziplinen ist Paraski-Ass Elina Stary schon eine absolute Siegläuferin. Seit dieser Saison fährt sie auch den Super-G – die Abfahrt ist vorerst aber kein Thema. „Mit der Sicht habe ich da zeitweise Probleme“, sagt die 19-jährige Sehbeeinträchtigte. Die Kärntnerin freut sich schon auf ihre zweiten Paralympics im März.
Viermal Erste, sechsmal Zweite! Paraskifahrerin Elina Stary überzeugt in dieser Weltcup-Saison. Nach ihrem Sieg am Dienstag beim Slalom in Meribel (Fr) führt sie die Gesamtwertung in dieser Disziplin an.
