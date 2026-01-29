Altbischof (93) bereitet sich auf das Sterben vor

Der Linzer Altbischof Maximilian Aichern ist schwer erkrankt und liegt offenbar im Sterben. Sein Nachnachfolger, Manfred Scheuer, machte das am Donnerstag bekannt. Der Linzer Diözesanbischof bat darum, für den 93-Jährigen zu beten. „Es geht mit mir zu Ende“, soll Aichern erklärt haben.
„Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich der Gesundheitszustand von Altbischof Maximilian Aichern in den vergangenen Wochen und Tagen deutlich verschlechtert hat und er sich nun auf das Sterben vorbereitet“, verlautbarten der Linzer Bischof Manfred Scheuer und der Abt der steirischen Benediktinerabtei St. Lambrecht, Alfred Eichmann, am Donnerstag.
Bis zuletzt habe Aichern die kirchlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen noch mit großem Interesse verfolgt. „Voll Dankbarkeit blicken wir auf sein langes, erfülltes und segensreiches Wirken als Abt von St. Lambrecht und als Bischof der Diözese Linz zurück. Jetzt ist es an uns, ihn auf seinem letzten irdischen Weg im Gebet zu begleiten“, so Scheuer und Eichmann.
Beide appellierten an die Gläubigen, für Bischof Maximilian um Kraft, Trost und innere Ruhe zu beten und sein Leben in Gottes Hände zu legen. Sie Sorge ist groß: Laut Aichern nahestehenden Personen dürften dem 93-Jährigen nicht mehr allzu viele Tage vergönnt sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.