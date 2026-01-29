Altbischof (93) bereitet sich auf das Sterben vor

Bis zuletzt habe Aichern die kirchlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen noch mit großem Interesse verfolgt. „Voll Dankbarkeit blicken wir auf sein langes, erfülltes und segensreiches Wirken als Abt von St. Lambrecht und als Bischof der Diözese Linz zurück. Jetzt ist es an uns, ihn auf seinem letzten irdischen Weg im Gebet zu begleiten“, so Scheuer und Eichmann.