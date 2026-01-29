Vorteilswelt
Schwer erkrankt

Altbischof (93) bereitet sich auf das Sterben vor

Oberösterreich
29.01.2026 18:30
Altbischof Maximilian Aichern
Altbischof Maximilian Aichern(Bild: Diözese Linz)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Der Linzer Altbischof Maximilian Aichern ist schwer erkrankt und liegt offenbar im Sterben. Sein Nachnachfolger, Manfred Scheuer, machte das am Donnerstag bekannt. Der Linzer Diözesanbischof bat darum, für den 93-Jährigen zu beten. „Es geht mit mir zu Ende“, soll Aichern erklärt haben.

0 Kommentare

„Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich der Gesundheitszustand von Altbischof Maximilian Aichern in den vergangenen Wochen und Tagen deutlich verschlechtert hat und er sich nun auf das Sterben vorbereitet“, verlautbarten der Linzer Bischof Manfred Scheuer und der Abt der steirischen Benediktinerabtei St. Lambrecht, Alfred Eichmann, am Donnerstag. 

Bis zuletzt habe Aichern die kirchlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen noch mit großem Interesse verfolgt. „Voll Dankbarkeit blicken wir auf sein langes, erfülltes und segensreiches Wirken als Abt von St. Lambrecht und als Bischof der Diözese Linz zurück. Jetzt ist es an uns, ihn auf seinem letzten irdischen Weg im Gebet zu begleiten“, so Scheuer und Eichmann. 

Beide appellierten an die Gläubigen, für Bischof Maximilian um Kraft, Trost und innere Ruhe zu beten und sein Leben in Gottes Hände zu legen. Sie Sorge ist groß: Laut Aichern nahestehenden Personen dürften dem 93-Jährigen nicht mehr allzu viele Tage vergönnt sein. 

