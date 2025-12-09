USA bedrohen Iran mit Nachbau iranischer Drohne

Mittlerweile werden diese zwar auch in russischen Fabriken gebaut, erfunden hat sie aber der Iran – als billigen, aus unterirdischen Bunkern zu startenden Ersatz für die marode Luftwaffe und Abschreckung gegen Erzfeind Israel. Bei iranischen Luftangriffen auf Israel kamen die Shahed getauften Drohnen in den letzten Monaten in großer Zahl zum Einsatz, in der Ukraine werden die fliegenden Bomben mit dem Motorgeräusch eines Mopeds jede Nacht zu Dutzenden abgeschossen. US-Militärstrategen haben derweil die Wirkung der iranischen Billigdrohnen eingehend studiert und nun ihre eigene Kamikaze-Drohneneinheit aufgestellt. Die US-Drohnen werden im Nahen Osten, vor der iranischen Haustür, stationiert – und haben dem Original etwas voraus.