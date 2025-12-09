USA bedrohen Iran mit Nachbau iranischer Drohne

Normalerweise sind die USA als größte Militärmacht der Welt führend bei der Entwicklung neuer Waffentechnologien. Seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt, hat sich die Kriegsführung allerdings entscheidend verändert: Nicht sündhaft teure Hightech-Waffen, sondern knattrige Billigdrohnen mit Sprengstoffladungen wurden zu einer der wichtigsten Waffen.
Mittlerweile werden diese zwar auch in russischen Fabriken gebaut, erfunden hat sie aber der Iran – als billigen, aus unterirdischen Bunkern zu startenden Ersatz für die marode Luftwaffe und Abschreckung gegen Erzfeind Israel. Bei iranischen Luftangriffen auf Israel kamen die Shahed getauften Drohnen in den letzten Monaten in großer Zahl zum Einsatz, in der Ukraine werden die fliegenden Bomben mit dem Motorgeräusch eines Mopeds jede Nacht zu Dutzenden abgeschossen. US-Militärstrategen haben derweil die Wirkung der iranischen Billigdrohnen eingehend studiert und nun ihre eigene Kamikaze-Drohneneinheit aufgestellt. Die US-Drohnen werden im Nahen Osten, vor der iranischen Haustür, stationiert – und haben dem Original etwas voraus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.