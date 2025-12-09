Vorteilswelt
In Nahost stationiert

USA bedrohen Iran mit Nachbau iranischer Drohne

Digital
09.12.2025 14:25
Sieht aus wie eine iranische Sprengstoffdrohne, ist aber keine: Die USA haben sich die iranische ...
Sieht aus wie eine iranische Sprengstoffdrohne, ist aber keine: Die USA haben sich die iranische Taktik abgeschaut und die Shahed-136 kurzerhand nachgebaut.(Bild: Spektreworks)

Normalerweise sind die USA als größte Militärmacht der Welt führend bei der Entwicklung neuer Waffentechnologien. Seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt, hat sich die Kriegsführung allerdings entscheidend verändert: Nicht sündhaft teure Hightech-Waffen, sondern knattrige Billigdrohnen mit Sprengstoffladungen wurden zu einer der wichtigsten Waffen.

0 Kommentare

Mittlerweile werden diese zwar auch in russischen Fabriken gebaut, erfunden hat sie aber der Iran – als billigen, aus unterirdischen Bunkern zu startenden Ersatz für die marode Luftwaffe und Abschreckung gegen Erzfeind Israel. Bei iranischen Luftangriffen auf Israel kamen die Shahed getauften Drohnen in den letzten Monaten in großer Zahl zum Einsatz, in der Ukraine werden die fliegenden Bomben mit dem Motorgeräusch eines Mopeds jede Nacht zu Dutzenden abgeschossen. US-Militärstrategen haben derweil die Wirkung der iranischen Billigdrohnen eingehend studiert und nun ihre eigene Kamikaze-Drohneneinheit aufgestellt. Die US-Drohnen werden im Nahen Osten, vor der iranischen Haustür, stationiert – und haben dem Original etwas voraus.

