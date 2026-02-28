Vorteilswelt
Explosionen in Teheran

Israel startet Präventivschlag gegen den Iran

Außenpolitik
28.02.2026 07:36
Iranischen Medien zufolge waren in Teheran Explosionen zu hören. (Archivbild)
Iranischen Medien zufolge waren in Teheran Explosionen zu hören. (Archivbild)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet. Die Bevölkerung wurde vor einem möglichen Gegenschlag gewarnt.

„Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen“, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit.

Iranischen Staatsmedien zufolge waren im Zentrum von Teheran drei Explosionen zu hören. Dicker Rauch sei aufgestiegen.

In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte.

Der israelische Luftraum wurde für den zivilen Luftverkehr geschlossen.

