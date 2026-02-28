Israel startet Präventivschlag gegen den Iran

Rapids Weimann will auf den WM-Zug aufspringen!
Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet. Die Bevölkerung wurde vor einem möglichen Gegenschlag gewarnt.
„Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen“, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit.
Iranischen Staatsmedien zufolge waren im Zentrum von Teheran drei Explosionen zu hören. Dicker Rauch sei aufgestiegen.
In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte.
Der israelische Luftraum wurde für den zivilen Luftverkehr geschlossen.
