Nach vier Jahren! Comeback-Truppe siegt auf Anhieb

Das Eishockey-Unterhaus startet wieder voll durch! Und damit auch das Spiel der Runde in der „Kärntner Krone“! Beim Auftakt empfing in der Division-III-Ost Kappel den Wiedereinsteiger Althofen II. Kurios: Für die Gäste war die Auswärtspartie gar ein Match auf heimischem Eis.
Comeback! Nach vier Jahren Abstinenz stellt Division-I-Klub Althofen wieder eine zweite Mannschaft. „Mit Spielern, die aus der U16 rausgekommen sind und Rückkehrern, die 2021 auch dabei waren. Die Jungen wären sonst woanders hin gewechselt. Aber die will ich ja bei mir in der Ersten einbauen“, erzählt Obmann Karl Weitensfelder.
