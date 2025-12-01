Nach vier Jahren! Comeback-Truppe siegt auf Anhieb

Comeback! Nach vier Jahren Abstinenz stellt Division-I-Klub Althofen wieder eine zweite Mannschaft. „Mit Spielern, die aus der U16 rausgekommen sind und Rückkehrern, die 2021 auch dabei waren. Die Jungen wären sonst woanders hin gewechselt. Aber die will ich ja bei mir in der Ersten einbauen“, erzählt Obmann Karl Weitensfelder.