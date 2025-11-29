Engerl und Bengerl in der Gefängnis-Werkstatt

In der Klagenfurter Justizanstalt sorgten in den vergangene Wochen mehrere spektakuläre Fluchten für Aufregung: So setzte sich ein Millionenbetrüger bei einem Papa-Ausgang mit brandneuen Papieren nach Dubai ab. Mittlerweile wird es hinter Gittern wieder ruhiger – für einen Adventmarkt basteln böse Bengerl nun süße Engerl.