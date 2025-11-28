Ex-VSV-Champ Roland Kaspitz ist als Coach zurück!

Mit dem VSV war Roland Kaspitz zweimal Meister – nach acht Jahren Pause ist der 44-Jährige als Unterhaus-Coach zurück. Mit der „Krone“ spricht er über Verträge auf Bierdeckeln, sein jüngstes Babyglück und den Unterschied im Profitum von damals und heute. . .
Auf einem Bierdeckel habe ich 2017 am Villacher Kirchtag unterschrieben, dass ich im Eishockey-Unterhaus für Zauchen auflaufe“, lacht Roland Kaspitz. Nach wenigen Partien winkte der zweifache Meister mit dem VSV aber wieder ab: „Da waren zu viele übermotivierte Spieler, die voll reingefahren sind – ich wollte nichts riskieren.“
