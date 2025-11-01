Ob Lexus dieses Luxus-Dreiachser wirklich bringt?

Das für Pkw ungewöhnliche Konzept der sechs Räder soll für maximale Stabilität sorgen. Die deutlich kleineren Räder der Hinterachsen geben den Designern zudem die Möglichkeit, den Innenraum großzügiger zu gestalten. Das Ergebnis ist eine flache, breite Kabine mit riesigen Glasflächen und einem minimalistischen, aber wohnlichen Interieur sowie riesigen Schiebetüren. Statt eines Cockpits gibt es Lounge-Sessel, modulare Displays und fließende Lichtzonen. Das Design, so lässt Humphries das überraschte Messepublikum wissen, übersetze den Anspruch, Technik hinter Emotion zurücktreten zu lassen. „Autofahren ist schließlich immer noch ein emotionales Erlebnis”, glaubt der Brite, der im Toyota-Konzern auch für die Markenpositionierung zuständig ist.