Von Sparmobil bis Toyota-Angriff auf Rolls-Royce

So will Toyota nun Rolls-Royce angreifen

Es gibt aber aus Japan nicht nur jede Menge neuer Modelle und noch mehr faszinierende Studien, sondern sogar eine neue Marke – selbst wenn die schon über 100 Jahre auf dem Buckel hat. Denn nachdem Toyota sein Flaggschiff Century bis dato nur daheim verkauft hat, wächst um die betont klassisch gezeichnete Limousine gerade eine kleine Modellfamilie mit einem SUV und einem auf der Messe noch als Studie gezeigten, aufgebockten Coupé, das es bald auch sonst auf dem Globus geben wird. Und zwar nicht nur wie aktuell in Japan mit V8, sondern offenbar auch wieder als Zwölfzylinder. Schließlich hat Toyota damit keine geringeren Konkurrenten als Rolls-Royce, Bentley und Maybach im Visier. Und da soll noch einer sagen, die Japaner hätten ihr Heimspiel nicht weidlich ausgeschachtet.