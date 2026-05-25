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Spurlos verschwunden

Demenzkranker Pensionist irrt bei Hitze durch Wien

Wien
25.05.2026 17:46
Seit Dienstag fehlt von dem 83-jährigen Peter Zorzi jede Spur.
Seit Dienstag fehlt von dem 83-jährigen Peter Zorzi jede Spur.(Bild: Krone KREATIV/Peter Tomschi, zVg)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Am Sonntag verschwand der 83-jährige Peter Zorzi plötzlich spurlos aus seiner Wohnung in Wien-Hietzing. Der demenzkranke Pensionist ließ sogar Handy, Schlüssel und Jacke zurück – seither sucht seine Familie verzweifelt nach ihm.

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Seit Sonntag fehlt vom 83-jährigen Peter Zorzi aus Wien jede Spur. Der demenzkranke Pensionist verließ offenbar orientierungslos seine Wohnung – seither läuft eine fieberhafte Suche. Besonders dramatisch: Der Senior dürfte ohne Wasser, Geld oder Ausweis unterwegs sein.

„Er lebt alleine, aber meine Schwester und ich schauen zwei- bis dreimal täglich nach ihm“, erzählt seine Tochter der „Krone“. Als sie ihren Vater am Vormittag besuchen wollte, war er plötzlich verschwunden. Über einen AirTag – einen GPS-Tracker – am Schlüssel konnte die Familie zunächst noch seinen Standort verfolgen. „Er war plötzlich in einer Gegend, wo er sonst nie ist.“

Völlig orientierungslos unterwegs
Die Tochter beobachtete, wie sich der 83-Jährige offenbar ziellos im Bereich der Thaliastraße bewegte. Wegen der enormen Hitze bat sie schließlich ihre Schwester, sofort nach ihm zu suchen. Doch vor Ort zeigte sich ein erschreckendes Bild: „Sie fand nur noch sein Handy, seine Jacke und seinen Schlüssel bei einer Straßenbahnstation.“ Offenbar wurde dem Pensionisten die Winterjacke bei den hohen Temperaturen zu viel. Seitdem fehlt jede Spur.

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Besonders belastend für die Familie: Der Mann dürfte praktisch nichts bei sich haben. „Keinen Ausweis, kein Geld, wahrscheinlich nicht einmal Wasser“, schildert die Tochter verzweifelt. Zwar sei ihr Vater dement, kenne aber normalerweise seinen Namen und sein Geburtsdatum problemlos.

Der Abgängige trug laut Familie vermutlich eine dunkelblaue Jeans, weiße Leder-Sneaker ohne Aufdruck sowie ein braun-weiß gestreiftes Polo-Shirt der Marke Timberland. Möglicherweise hatte er zusätzlich noch einen Pullover dabei. Die Polizei hat bereits eine Abgängigkeitsmeldung veröffentlicht. Hinweise werden erbeten an jede Polizeidienststelle oder den Notruf 133.

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