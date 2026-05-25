Demenzkranker Pensionist irrt bei Hitze durch Wien

Völlig orientierungslos unterwegs

Die Tochter beobachtete, wie sich der 83-Jährige offenbar ziellos im Bereich der Thaliastraße bewegte. Wegen der enormen Hitze bat sie schließlich ihre Schwester, sofort nach ihm zu suchen. Doch vor Ort zeigte sich ein erschreckendes Bild: „Sie fand nur noch sein Handy, seine Jacke und seinen Schlüssel bei einer Straßenbahnstation.“ Offenbar wurde dem Pensionisten die Winterjacke bei den hohen Temperaturen zu viel. Seitdem fehlt jede Spur.