Acht Rinder und ein Schaf büchsten von Hof aus

Acht Rinder und ein Schaf büchsten von ihrer Weide in Unterstockstall bei Kirchberg am Wagram aus und trotteten bis zum Tennisplatz. Dort warten schon „Cowboys“ der besonderen Art, nämlich die Florianis des Ortes unter dem Kommando von Martin Freiberger-Scharl, denen Kameraden aus Engelmannsbrunn und Polizisten zu Hilfe eilten. Doch freiwillig wollte das liebe Vieh nicht zurück in den „Heimatstall“. Erst als der Border Collie der Bäuerin losbellte, trotteten die Ausreißer nach Hause.