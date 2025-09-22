Wo man viel Geld verdient – und wo am wenigsten

Startschuss für die große Serie von Krone+ zu den Löhnen und Gehältern in Österreich: In welchen Branchen sind die Einkommen am höchsten – und wo sind sie am niedrigsten? In welchen konkreten Berufen verdient man innerhalb der Branchen besonders gut und wie wirkt sich Berufserfahrung auf die Bezahlung aus? Und: Experten erklären, wo die Jobchancen am besten sind.
Krone+ startet ihre große Serie mit einem Paukenschlag: Wir zeigen, welche Branchen 2025 die dicksten Löhne und Gehälter zahlen – und wo die Tasche dünn bleibt. In übersichtlichen Tabellen listen wir das branchentypische Einkommen auf Vollzeitbasis auf. Darüber hinaus analysiert Johannes Kopf, Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), warum die Einkommen zwischen den Branchen sich so stark unterscheiden. Plus: 10 Branchen von Bau bis Transport und Logistik im Detail!
