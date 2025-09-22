Wo man viel Geld verdient – und wo am wenigsten

Startschuss für die große Serie von Krone+ zu den Löhnen und Gehältern in Österreich: In welchen Branchen sind die Einkommen am höchsten – und wo sind sie am niedrigsten? In welchen konkreten Berufen verdient man innerhalb der Branchen besonders gut und wie wirkt sich Berufserfahrung auf die Bezahlung aus? Und: Experten erklären, wo die Jobchancen am besten sind.