So gut verdient man derzeit in der Metallindustrie

Die Metallindustrie in Österreich ist nicht nur bei den Kollektivverhandlungen der Herbstlohnrunde die Leitbranche – sie ist aus Sicht der Mitarbeiter auch sehr lukrativ! Wer hier arbeitet, kann sich über gute Löhne und Gehälter freuen. Doch wie viel landet wirklich auf dem Konto? Wir haben die spannenden Zahlen für Sie!