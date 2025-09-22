So viel verdient man in der Bauwirtschaft

Wer glaubt, auf dem Bau wird nur geschwitzt und geschuftet, liegt falsch! Denn die Zahlen sprechen eine klare Sprache: In der Bauindustrie winken saftige Gehälter – und zwar nicht nur für alte Hasen, sondern auch für junge Einsteiger. Das jährliche Brutto-Mediangehalt liegt bei stolzen 56.750 Euro – und das ist erst der Anfang!