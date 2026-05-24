Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Sparzwang

Beliebter „Geräte-Retter-Prämie“ droht das Aus

Innenpolitik
24.05.2026 12:54
Sie soll ein Beitrag für einen nachhaltigeren Umgang mit Geräten sein – das angeschlagene Budget ...
Sie soll ein Beitrag für einen nachhaltigeren Umgang mit Geräten sein – das angeschlagene Budget könnte aber das Aus für den Reparaturbonus-Neu bedeuten.(Bild: sergeylapin – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sie sollte kaputte Waschmaschinen, Laptops und Kaffeemaschinen retten – und hat das offenbar auch geschafft: Die sogenannte „Geräte-Retter-Prämie“ wird in Österreich stark genutzt, doch ihre Zukunft steht plötzlich auf dem Prüfstand. Während heuer bereits fast 100.000 Reparaturbons eingelöst wurden, ist unklar, ob die Förderung auch nach 2026 weitergeführt wird.

0 Kommentare

Seit Jahresbeginn wurden laut Umweltministerium genau 97.600 Reparaturbons eingelöst. Mit der Förderung können Haushalts- und Elektrogeräte günstiger repariert werden. „Wir sehen, dass Reparaturen im Alltag wieder stärker an Bedeutung gewinnen“, sagte Umweltminister Norbert Totschnig in einer Aussendung.

Budgetverhandlungen entscheiden über Zukunft
Ob die „Geräte-Retter-Prämie“ trotz Sparvorgaben fortgesetzt wird, ist derzeit Teil der laufenden Budgetverhandlungen. Diese befinden sich laut Regierung bereits in der finalen Phase. Im Rahmen des Doppelbudgets 2027/28 sind Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro sowie zusätzliche 2,6 Milliarden Euro für sogenannte Offensivmaßnahmen vorgesehen. Die konkrete Aufteilung der Sparmaßnahmen auf die einzelnen Ressorts ist noch offen.

Auch im Umweltressort wird die Zukunft der Prämie derzeit geprüft. Totschnig betonte dazu im ORF-Radio, man müsse genau prüfen, wie die Finanzierung in den kommenden Jahren abgesichert werden könne.

Lesen Sie auch:
Den Bon für die Prämie holt man sich übers Internet und legt diesen dann beim Servicebetrieb ...
Pro Reparatur
Neue Förderung bringt jetzt bis zu 130 Euro
12.01.2026
PVÖ mit Beschwerde
„Geräte-Retter-Prämie“ nur online beantragbar
20.02.2026
Bereits 65.300 Bons
Reparieren statt Neukauf ist im Trend
29.03.2026

Millionenbudget geplant
Ursprünglich waren für die „Geräte-Retter-Prämie“ rund 30 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen. Am häufigsten genutzt wurde sie bislang für Reparaturen von Kaffee- und Waschmaschinen, Geschirrspülern, Laptops und Backöfen. Österreichweit beteiligen sich rund 2400 Partnerbetriebe an der Initiative.

Ziel der Förderung ist es, Ressourcen zu schonen, Elektroschrott zu vermeiden und gleichzeitig Haushalte finanziell zu entlasten.

Unterschied zum Vorgängermodell
Die aktuelle „Geräte-Retter-Prämie“ folgt auf den früheren „Reparaturbonus“, der bis Mai des Vorjahres lief. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurden die förderfähigen Geräte eingeschränkt: Fahrräder inklusive E-Bikes, Handys sowie Luxus-, Wellness- und Unterhaltungsgeräte werden nicht mehr gefördert. Zudem wurde die maximale Förderhöhe von 200 auf 130 Euro reduziert.

Trotz der hohen Nachfrage ist die Zukunft der Prämie nun offen – und hängt maßgeblich von den Ergebnissen der laufenden Budgetverhandlungen ab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
24.05.2026 12:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
190.487 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
70.359 mal gelesen
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Wien
Akkubrand in Wien: Auch zweites Kind verstorben
62.726 mal gelesen
Am Vormittag wurde erst bekannt, dass seine dreijährige Schwester nach dem Brand im AKH ...
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1051 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
972 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
707 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Mehr Innenpolitik
Wegen Sparzwang
Beliebter „Geräte-Retter-Prämie“ droht das Aus
Politstreit FPÖ-ÖVP
Gewalt an Frauen: Wer in (Fremden-)Statistik führt
Krone Plus Logo
Seine Medien-Strategie
Warum Van der Bellen alle Interviews absagt
„Krone“-Kommentar
Warum beugt Van der Bellen sich sozialen Medien?
Trump in Washington
Angriff auf Checkpoint an Weißem Haus: Schütze tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf