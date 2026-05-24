Beliebter „Geräte-Retter-Prämie“ droht das Aus

Budgetverhandlungen entscheiden über Zukunft

Ob die „Geräte-Retter-Prämie“ trotz Sparvorgaben fortgesetzt wird, ist derzeit Teil der laufenden Budgetverhandlungen. Diese befinden sich laut Regierung bereits in der finalen Phase. Im Rahmen des Doppelbudgets 2027/28 sind Einsparungen von 2,5 Milliarden Euro sowie zusätzliche 2,6 Milliarden Euro für sogenannte Offensivmaßnahmen vorgesehen. Die konkrete Aufteilung der Sparmaßnahmen auf die einzelnen Ressorts ist noch offen.