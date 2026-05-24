Das wurde aus Unimarkt: „Räumen jetzt zusammen“

Rückblick in den Herbst: Ende September hatte das Trauner Unternehmen Unigruppe bekannt gegeben, alle Filialen zu verkaufen. Geschäftsführer Andreas Hämmerle nannte damals den geringen Marktanteil und die schwierige wirtschaftliche Lage nach drei Jahren Rezession als Gründe für den Ausverkauf. Die Übergabe der Filialen hätte eigentlich bis Ende 2025 entschieden werden sollen – es dauerte an einigen Standorten dann doch Monate länger.