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Taylor Swift knutscht in schlichtem H&M

Society International
24.05.2026 23:08
Swift und ihr Verlobter wirken verliebter denn je.
Swift und ihr Verlobter wirken verliebter denn je.(Bild: AFP/JASON MILLER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Taylor Swift trug bei ihrem NBA-Date mit ihrem Verlobten Travis Kelce ein schickes Top des grundsätzlich kostengünstigen Fashion-Unternehmens. Aber ganz so billig war es dann doch nicht …

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Denn das Teil stammt aus einer Designer-Kollaboration mit Stella McCartney. Sein Preis liegt daher bei 150 Euro. Immer wieder hat Swift in den vergangenen Jahren mit Stella McCartney kooperiert.

Partner Travis scheint das Stück jedenfalls gefallen zu haben – er konnte die Finger gar nicht von ihr lassen. Neue Bilder zeigen die Turteltauben eng umschlungen in der Arena. Die Marke ist für die Sängerin eher ungewöhnlich. In der Regel ist sie in Dior, Valentino oder Cartier zu bestaunen. Wahrscheinlich wollte sie sich eine legerere Auszeit vom Hochzeits-Stress gönnen. Denn die Planungen für das Fest laufen aktuell auf Hochtouren.

Es wurde auch eifrig getuschelt.
Es wurde auch eifrig getuschelt.(Bild: EPA/DAVID MAXWELL)

Hochzeit steigt in New York
Dass sich Swift und Kelce für den Big Apple sowie das Hochzeitsdatum am 3. Juli entschieden haben, ist nicht verwunderlich. Immerhin ist New York Swifts „große Liebe“, wie sie in ihrem Song „Welcome to New York“ singt. Außerdem lebt die Sängerin schon lange in Tribeca, wo sie sich aus zwei Penthäusern und einem Stadthaus eine Stadtvilla eingerichtet hat.

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Und auch der Footballstar schwärmte kürzlich von New York. „Eines meiner liebsten Dinge, die ich in New York mache“, erklärte er unlängst, sei „einfach eins mit der Stadt zu werden, durch die Straßen zu schlendern und die Energie zu spüren.“

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