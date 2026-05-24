Taylor Swift knutscht in schlichtem H&M

Partner Travis scheint das Stück jedenfalls gefallen zu haben – er konnte die Finger gar nicht von ihr lassen. Neue Bilder zeigen die Turteltauben eng umschlungen in der Arena. Die Marke ist für die Sängerin eher ungewöhnlich. In der Regel ist sie in Dior, Valentino oder Cartier zu bestaunen. Wahrscheinlich wollte sie sich eine legerere Auszeit vom Hochzeits-Stress gönnen. Denn die Planungen für das Fest laufen aktuell auf Hochtouren.