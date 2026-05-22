Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren

Wie lange der Prozess dauert, hängt laut deutschen Medienberichten von vielen Faktoren ab, darunter der Temperatur der Umgebung. Im Sommer könne es bis zu einer Explosion des Kadavers nur wenige Tage dauern, sagte Biologin Anja Gallus. Bei niedrigeren Temperaturen sei eine deutlich längere Zeitspanne möglich. Gefährlich würde es vor allem dann, wenn Schaulustige wie am vergangenen Wochenende auf „Timmy“ klettern, sagte sie zur Berliner Morgenpost. Es wird erwartet, dass sich am langen Pfingstwochenende wieder einige Menschen dem toten Tier nähern werden.