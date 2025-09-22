So viel lässt sich 2025 im Handwerk verdienen

Das Handwerk in Österreich hat goldenen Boden, hat es lange geheißen. Tatsächlich sind die Einkommen zuletzt stark gestiegen! Doch wer bohrt beim Verdienst wirklich die dicksten Bretter? Eine spannende Gehaltsanalyse zeigt: Wer lange durchhält, wird belohnt! Aber auch die Ausbildung macht den Unterschied. Hier kommen die harten Fakten!
Die „Krone“ zeigt erstmals, wie viel sich im heimischen Handwerk verdienen lässt und das je nach konkretem Beruf, der Berufserfahrung und der Ausbildung. Plus: Ein Branchenexperte erklärt, wie die Job-Chancen im Handwerk derzeit aussehen.
Je mehr Erfahrung, desto dicker der Lohn!
Frischlinge im Handwerk starten laut Stepstone-Analyse mit 44.500 Euro brutto im Jahr (auf Vollzeitbasis). Nach ein bis zwei Jahren? Keine Veränderung! Doch dann geht es steil bergauf: Drei bis fünf Jahre Berufserfahrung bringen 45.750 Euro. Sechs bis zehn Jahre schlagen mit 48.500 Euro zu Buche. Und wer richtig lange dabei ist, kassiert deutlich mehr: Nach 11 bis 25 Jahren sind es 51.750 Euro – und nach mehr als 25 Jahren satte 58.750 Euro! Wer also dranbleibt, wird belohnt!
