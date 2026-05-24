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Duell spitzt sich zu

Russell und Antonelli geraten erneut aneinander

Formel 1
24.05.2026 22:28
George Russell und Kimi Antonelli gerieten im Kanada GP erneut aneinander.
George Russell und Kimi Antonelli gerieten im Kanada GP erneut aneinander.(Bild: Screenshot ServusTV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der „Matchkampf“ im Mercedes-Lager spitzt sich immer mehr zu. Wie schon im Sprintrennen gerieten auch im Grand Prix Kimi Antonelli und George Russell aneinander – ein Crash konnte zuerst um wenige Zentimeter verhindert werden, in Runde 30 schied der Brite jedoch aus.

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George Russell setzte gegen seinen Teamkollegen Kimi Antonelli zum Überholmanöver an. Der Brite setzte sich auf der langen Gerade in Sektor 3 durch. Antonelli bremste zudem eindeutig zu spät und es kam beinahe zum Super-Gau für Mercedes. Aber eine Kollision konnte gerade noch verhindert werden.

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24.05.2026

Erinnerungen an Hamilton und Rosberg
Da werden im Mercedes-Lager wohl langsam Erinnerungen aus alten Zeiten erweckt. Damals lieferten sich die beiden Weltmeister Lewis Hamilton und Nico Rosberg enge Duelle, die auch das eine oder andere Mal in einem Unfall endeten. So etwas wird Teamchef Toto Wolff wohl so schnell wie möglich unterbinden wollen...

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