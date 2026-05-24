Russell und Antonelli geraten erneut aneinander

Erinnerungen an Hamilton und Rosberg

Da werden im Mercedes-Lager wohl langsam Erinnerungen aus alten Zeiten erweckt. Damals lieferten sich die beiden Weltmeister Lewis Hamilton und Nico Rosberg enge Duelle, die auch das eine oder andere Mal in einem Unfall endeten. So etwas wird Teamchef Toto Wolff wohl so schnell wie möglich unterbinden wollen...