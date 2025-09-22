So gut verdient man als Finanzdienstleister

Wer in Österreich in der Finanzdienstleistungsbranche arbeitet, darf sich über pralle Gehälter freuen – doch nicht jeder steigt gleich ein! Das Bruttomedian-Gehalt von liegt bei satten 63.250 Euro im Jahr. Doch Vorsicht: Wer frisch von der Uni kommt oder noch grün hinter den Ohren ist, muss sich erst hocharbeiten!