So viel verdient man in Transport und Logistik

Wer in Österreich in der Transport- und Logistikbranche arbeitet, kann sich über ein solides Gehalt freuen – aber nicht alle kassieren gleich viel! Eine spannende Gehaltsanalyse zeigt: Wer die Schule schwänzt, verdient deutlich weniger als jene mit Ausbildung. Und Berufserfahrung macht sich richtig bezahlt!