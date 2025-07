Unser Walzerkönig, der Mann der ersten Stunde

Wild geht es diesen Sommer in Mörbisch zu, wenn „Saturday Night Fever“ in die bewegten 1970er-Jahre entführt und alle ansteckt. Nicht minder turbulent waren die Anfänge der Seefestspiele selbst. Die Tochter jenes Mannes, der den Grundstein für das berühmte „Mekka der Operette“ gelegt hat, erinnert sich an die Premiere vor 68 Jahren.