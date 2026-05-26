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„Mehrwert spürbar“

Digitale Überweisung: Pilotprojekt wird ausgerollt

Burgenland
26.05.2026 08:57
Doskozil mit Markus Halwax, Mario Promintzer und Nikolaus Tittler von der ...
Doskozil mit Markus Halwax, Mario Promintzer und Nikolaus Tittler von der Landessicherheitszentrale.(Bild: LH-Büro)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Die „Digitale Überweisung“, die es seit Februar 2026 gibt, kommt nun auch Patienten an der Klinik Güssing zugute.

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Im Februar 2026 startete an der Klinik Oberwart ein innovatives Pilotprojekt: die „Digitale Überweisung“. Sie ermöglicht der Landessicherheitszentrale (LSZ), dass Patienten nach einem Telefonat mit der Gesundheitsberatung 1450 mittels QR-Code direkt an Kliniken überwiesen werden. Durch die Vorab-Übermittlung medizinischer Informationen wird die administrative Aufnahme in den Kliniken wesentlich beschleunigt. Außerdem können Ärzte die Fallakte unmittelbar einsehen und rascher mit Diagnose und Therapie beginnen. Seit Projektstart haben schon 97 Patienten von dieser Neuerung profitiert.

Ausweitung auf alle Kliniken geplant
Seit vergangener Woche können auch Patienten an der Klinik Güssing die „Digitale Überweisung“ nutzen. „Der Mehrwert ist schon nach wenigen Tagen für die Betroffenen und die medizinischen Teams spürbar“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der das Projekt sukzessive auf alle burgenländischen Kliniken ausweiten möchte.

Übermittlung muss zugestimmt werden
Gegen den Willen der Patienten passiert freilich nichts. Alle werden gefragt, ob sie der elektronischen Übermittlung ihrer Gesundheitsdaten zustimmen. Erst wenn dieses Einverständnis erteilt wird, werden die Informationen – darunter aktueller Gesundheitszustand, Medikation sowie bekannte Allergien – in den Systemen der LSZ erfasst.

Sobald die Daten hinterlegt wurden, erhält man als Patient eine SMS mit Link zum persönlichen QR-Code. Besitzt man kein Handy oder Smartphone und ruft vom Festnetz bei 1450 an, wird der PIN-Code telefonisch mitgeteilt. Damit ist für jeden ein barrierefreier Zugang zu dieser Serviceleistung gewährleistet. 

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