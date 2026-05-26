Digitale Überweisung: Pilotprojekt wird ausgerollt

Im Februar 2026 startete an der Klinik Oberwart ein innovatives Pilotprojekt: die „Digitale Überweisung“. Sie ermöglicht der Landessicherheitszentrale (LSZ), dass Patienten nach einem Telefonat mit der Gesundheitsberatung 1450 mittels QR-Code direkt an Kliniken überwiesen werden. Durch die Vorab-Übermittlung medizinischer Informationen wird die administrative Aufnahme in den Kliniken wesentlich beschleunigt. Außerdem können Ärzte die Fallakte unmittelbar einsehen und rascher mit Diagnose und Therapie beginnen. Seit Projektstart haben schon 97 Patienten von dieser Neuerung profitiert.