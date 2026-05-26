Volksgruppen-Urgestein Martin Ivancsics ist tot

Martin Ivancsics war auch ein geschätzter Denker, Ideengeber und Brückenbauer. Er verstand es, Menschen zusammenzuführen, Perspektiven zu eröffnen und der Stimme der burgenländischen Kroaten Gehör zu verschaffen. Mit seinem Ableben hinterlasse er eine große Lücke – menschlich wie gesellschaftlich: „Sein Vermächtnis wird jedoch weiterleben: in den von ihm initiieren Projekten, in den Institutionen, die er mitgeprägt hat und in den vielen Menschen, die er inspiriert und begleitet hat. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und allen Wegbegleitern.“