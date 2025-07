Hyundai Ioniq 6 N: Nächster Verbrenner ohne Abgas!

Ein echter Clou ist aber die Verbrenner-Simulation. Denn neben den technischen Modifikationen an der Hardware bietet der 6 N eine breite Palette an Softwarefunktionen: Das „N e-Shift“ simuliert Gangwechsel samt Schaltrucken, das akustische System „N Active Sound+“ bringt wählbare Motorsounds ins Cockpit. Mit dem „N Drift Optimizer“ lassen sich Drifteigenschaften in mehreren Parametern individuell anpassen, der „N Track Manager“ erlaubt Datenerfassung und Streckenanalyse in Echtzeit.