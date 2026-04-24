Horror-Infektion bringt Radprofi nach Sturz um!

Die kolumbianische Radsport-Föderation erklärte, sein Tod hinterlasse „eine immense Lücke im kolumbianischen Radsport und in den Herzen all jener, die das Privileg hatten, ihn zu kennen“. Sein Team zog sich aus Respekt nach eigenen Angaben von der aktuell in Spanien laufenden Asturien-Rundfahrt zurück.