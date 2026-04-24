Horror-Infektion bringt Radprofi nach Sturz um!

Der kolumbianische Radprofi Cristian Camilo Muñoz ist nach einem Rennunfall in Frankreich im Alter von 30 Jahren gestorben!
Der frühere Teamkollege von Superstar Tadej Pogacar starb an den Folgen eines Sturzes, den er am vergangenen Samstag bei der Tour du Jura in Frankreich erlitten hatte.
Nach Angaben seines Teams Nu Colombia wurde Muñoz nach dem Unfall zunächst wegen einer Knieverletzung behandelt und anschließend in eine Klinik in Oviedo in Nordspanien verlegt.
„Hinterlässt immense Lücke im kolumbianischen Radsport“
Dort wurde eine schwer zu kontrollierende Infektion festgestellt – trotz medizinischer Versorgung verschlechterte sich sein Zustand und es kam zu Komplikationen, an denen er schließlich starb.
Die kolumbianische Radsport-Föderation erklärte, sein Tod hinterlasse „eine immense Lücke im kolumbianischen Radsport und in den Herzen all jener, die das Privileg hatten, ihn zu kennen“. Sein Team zog sich aus Respekt nach eigenen Angaben von der aktuell in Spanien laufenden Asturien-Rundfahrt zurück.
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