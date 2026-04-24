Österreich unterlag Tschechen auch im zweiten Test

„Wir waren 60 Minuten am Verteidigen!“

„Das ist eine Mannschaft, die um die Medaillen spielt, wir spielen um den Klassenerhalt. Wir waren 60 Minuten am Verteidigen. Wir kamen kaum dazu, irgendwelche Offensive zu kreieren. Wir konnten aber vom erhöhten Tempo und der Intensität profitieren. Das sind wir nicht gewohnt. Daher war es eine gute Trainingswoche.“