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Fast wie Krallen

Adaptiver Spike-Reifen fährt seine Stacheln aus

Motor
24.04.2026 12:00
(Bild: Nokian)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Winter ist vor dem Winter. Diese Meldung passt also nur scheinbar nicht in die Zeit: Der finnische Reifenhersteller Nokian will adaptive Spike-Reifen auf den Markt bringen, die ihre Spikes erst bei Bedarf ausfahren. Fast wie Krallen.

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Spikes in der Reifen-Lauffläche erhöhen die Traktion, machen aber den Asphalt kaputt. Dieses Dilemma scheint nun gelöst. Beim nun vorgestellten Reifenmodell Hakkapeliitta 01 wechseln die Metallstifte je nach Temperatur zwischen einem Modus mit stärkerem Grip auf Eis und Schnee und einer straßenschonenden Einstellung für mildere Bedingungen. Das Unternehmen spricht von einer neuen, bislang einmaligen Technik für Winterreifen.

Die adaptiven Spikes sollen zwei gegensätzliche Ziele besser miteinander verbinden: hohe Traktion auf winterlicher Fahrbahn und geringere Belastung für Straße und Umwelt. Im Vergleich zum Vorgänger verspricht Nokian bis zu 30 Prozent weniger Straßenverschleiß, bis zu 10 Prozent mehr Grip auf Eis und bis zu 5 Prozent bessere Haftung auf nasser Fahrbahn. Auch die Geräuschentwicklung soll um bis zu ein Dezibel sinken.

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Der Hakkapeliitta 01 ist für Pkw und SUV vorgesehen. Zum Einsatz kommt laut Nokian zudem eine Laufflächenmischung, die teilweise aus erneuerbaren Rohstoffen wie Naturkautschuk, Harzen und biobasierten Ölen besteht. Produziert wird der Reifen im finnischen Nokia. In den Handel kommen soll er im Herbst.

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