Adaptiver Spike-Reifen fährt seine Stacheln aus

Die adaptiven Spikes sollen zwei gegensätzliche Ziele besser miteinander verbinden: hohe Traktion auf winterlicher Fahrbahn und geringere Belastung für Straße und Umwelt. Im Vergleich zum Vorgänger verspricht Nokian bis zu 30 Prozent weniger Straßenverschleiß, bis zu 10 Prozent mehr Grip auf Eis und bis zu 5 Prozent bessere Haftung auf nasser Fahrbahn. Auch die Geräuschentwicklung soll um bis zu ein Dezibel sinken.