Mann brach durch Dach, pfählte sich mit Besenstiel

Zu dem Unfall kam es gegen 15.25 Uhr in Wald, einem Ortsteil von Arzl im Pitztal. Fünf Mitglieder der Musikkapelle Wald waren dort dabei, das Dach des Carports, das an den Musikpavillon grenzt, zu sanieren. Im Zuge dessen stieg ein Einheimischer (38) auf das Dach, um ein Blech zu entfernen und zur Konstruktion darunter zu gelangen.