Bontus beendet Regatta vor Hyeres auf Platz 6!

Formula-Kite-Olympiasieger Valentin Bontus hat sich auch bei seiner zweiten Regatta nach seinem Kreuzbandriss-Comeback gut geschlagen!
Drei Wochen nach Platz drei vor Mallorca beendete der Niederösterreicher am Freitag die Segel-Woche vor Hyeres in Frankreich auf Rang sechs.
„Resümee ist durchaus positiv!“
„Das Resümee ist durchaus positiv“, betonte Bontus, der ab 9. Mai die WM in Portugal in Angriff nimmt.
In der Nacra-17-Klasse arbeiteten sich Lukas Haberl/Clara Stamminger noch von Platz 13 auf neun vor und schafften damit die Qualifikation für die Goldflotte am Samstag.
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