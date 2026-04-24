RB Leipzig gegen Union Berlin ab 20.30 Uhr LIVE

31. Spieltag in der deutschen Bundesliga: RB Leipzig empfängt Union Berlin. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Leipzig hat als Dritter fünf Punkte Vorsprung auf den Fünften Hoffenheim – bei einem Sieg heute gegen die Berliner sollte RB damit einen Champions-League-Platz so gut wie sicher haben.
Union ist nach einer Negativserie zuletzt noch nicht gerettet. Sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz klingen beruhigend, doch bei einer Niederlage in Leipzig und einem Sieg von St. Pauli am Samstag in Heidenheim würde der Vorsprung auf drei Punkte zusammenschrumpfen.
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