Horror-Crash in NÖ: Zwei Tote und sechs Verletzte

Tragödie am Freitagnachmittag in Langenlois (NÖ): Bei einem heftigen Crash mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es zu einem folgenschweren Unglück. Laut ersten Informationen wurden sechs Personen verletzt, darunter offenbar auch ein Kind. Für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät.
Das Drama mit tragischem Ausgang für zwei Personen ereignete sich auf der Bundesstraße B218 bei Langenlois. Rettung, Feuerwehr und Polizei waren rasch mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Details zu dem Unfall stehen noch aus, fest steht jedoch: In den Unfall waren insgesamt drei Fahrzeuge involviert. Ein Auto dürfte aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen sein. Für ein nachkommendes Auto war weder Ausweichen noch rechtzeitiges Bremsen möglich, es prallte ebenfalls in die bereits verunfallten Fahrzeuge.
Kind offenbar gerettet
Insgesamt wurden bei der heftigen Kollision sechs Personen verletzt, darunter laut ORF Niederösterreich auch ein Kind, das offenbar von einem Ersthelfer aus einem der Fahrzeuge gerettet werden konnte. Vier Insassen wurden schwer verletzt und mit zwei alarmierten Rettungshubschraubern in umliegende Spitäler gebracht. Für zwei Personen endete der Unfall tödlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.