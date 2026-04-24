Horror-Crash in NÖ: Zwei Tote und sechs Verletzte

Details zu dem Unfall stehen noch aus, fest steht jedoch: In den Unfall waren insgesamt drei Fahrzeuge involviert. Ein Auto dürfte aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen sein. Für ein nachkommendes Auto war weder Ausweichen noch rechtzeitiges Bremsen möglich, es prallte ebenfalls in die bereits verunfallten Fahrzeuge.