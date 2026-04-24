Der Iran hat einen Gegenvorschlag für die USA

USA verlegten dritten Flugzeugträger

Beide Seiten drohten bereits, die Kämpfe jederzeit wieder aufzunehmen. Die USA stockten ihre Militärpräsenz zuletzt weiter auf. Der Flugzeugträger „USS George H.W. Bush“ befinde sich im Indischen Ozean, teilte das US-Regionalkommando Centcom am Donnerstag auf der Plattform X mit. Erstmals seit 2003 befänden sich somit drei US-Flugzeugträger gleichzeitig im Nahen Osten im Einsatz, hieß es von Centcom am Freitag. Diese umfassten zusammen über 200 Flugzeuge und 15.000 Matrosinnen, Matrosen und Marineinfanteristen.