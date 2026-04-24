LIVE ab 19.30 Uhr: Blau-Weiß Linz gegen SCR Altach

„Wir müssen Gas geben, Gas geben, Gas geben!“

Das 0:0 in Wolfsberg und schließlich das Heim-3:0 über die Kärntner haben für eine Wende im Abstiegskampf gesorgt. Blau-Weiß ist plötzlich der Gejagte – und das mit breiter Brust. „Es ist ja klar, dann steigt der Glaube, das Selbstvertrauen, die Überzeugung“, betonte Köllner. Sein Team dürfe sich aber keinesfalls Trugschlüssen hingeben. „Wir sind nach wie vor nicht drinnen in der Liga (in der kommenden Saison, Anm.). Wir müssen Gas geben, Gas geben, Gas geben.“ Der WAC dürfe noch nicht abgeschrieben werden. „Die werden alles raushauen, die werden angespitzt sein ohne Ende.“