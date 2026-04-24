Promis unterschreiben jetzt gegen Israel-Boykott

Dieser wurde unter anderem von den Hollywoodschauspielerinnen Helen Mirren, Amy Schumer und Mila Kunis, und von Musikschaffenden wie dem Kiss-Mitbegründer Gene Simmons unterzeichnet. Geschrieben hat ihn die Organisation „Creative Community For Peace“. Darin heißt es etwa: „Wir waren enttäuscht und schockiert, dass manche Mitglieder der Unterhaltungsindustrie zum Ausschluss Israels vom Contest aufgerufen haben – als Antwort auf das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust“. Veranstaltungen wie Gesangswettbewerbe hätten eine „enorme Bedeutung, um kulturelle Unterschiede zu überbrücken und die Menschen unterschiedlichster Herkunft durch ihre gemeinsame Liebe zur Musik zusammenzubringen“.