Feuerwehr löschte Waldbrand in der Weststeiermark

Am Freitagvormittag brach im weststeirischen Maria Lankowitz ein Waldbrand aus. Die Flammen breiteten sich rasch aus. Vier Feuerwehren gelang es aber, den Brand einzudämmen, bevor Schlimmeres passierte.
Durch die seit Wochen anhaltende Trockenheit herrscht in Österreich höchste Waldbrandgefahr – aktuell läuft etwa nach wie vor ein Großeinsatz im Kärntner Lesachtal.
Am Donnerstagvormittag brach auch in Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg) ein Waldbrand aus, wie die örtliche Feuerwehr mitteilt. Demnach stand im Ortsteil Puchbach ein kleines Waldstück in Flammen. Mehrere Anwohner hatten noch vergeblich versucht, den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen.
Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz forderte gleich Unterstützung von drei weiteren Wehren aus der Region an. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert und nach rund zwei Stunden „Brand aus“ gegeben werden. Insgesamt standen vier Feuerwehren mit rund 40 Kräften im Einsatz.
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