Deutscher Bundestag beschloss Tankrabatt

Grüne: „Verbrauch wird befeuert“

Die deutsche Regierung beschloss am Freitag auch die geplante Entlastungsprämie in der Höhe von bis zu tausend Euro. Unternehmen sollen diese bis zum 30. Juni 2027 ihren Beschäftigten auszahlen können. Unklar ist, wie viele Betriebe sich beteiligen werden, die Prämie ist keine Pflicht. Für die deutschen Firmen wäre die Zahlung als Betriebsausgabe abzugsfähig, für die Beschäftigten steuerfrei. Der deutsche Staat wird dafür wohl mindestens 2,8 Milliarden Euro in die Hand nehmen müssen. Während der Energiekrise 2022 hatte es bereits eine ähnliche Prämie in der Höhe von 3000 Euro in Deutschland gegeben.