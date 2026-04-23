Neuer Smart Fortwo dauert noch – das kann der alte

Sehr kurz, wendig und Platz für zwei Personen: Der Smart Fortwo war das ideale Auto für Metropolen. Auch die dritte Generation (Typ 453, 2014 bis 2024) blieb der Ursprungsidee verbunden, wenn auch deutlich gereifter als noch Generation I (1998 bis 2007) und II (2007 bis 2014). Ganz ohne Schwachstellen ist sie aber auch nicht.
Qualität: Bei den TÜV-Hauptuntersuchungen (HU, entspricht dem Pickerl nach § 57a) hinterlässt der Smart Fortow (253) grundsätzlich einen ordentlichen Eindruck. Bis auf die ältesten Jahrgänge absolviert der Zweisitzer die HU besser als der Durchschnitt der geprüften Fahrzeuge. Bei den ältesten Modellen liegt die Quote „ohne Mängel“ mit 71,2 Prozent nur leicht schlechter als der Schnitt (71,7 %). Interessenten sollten jedoch die Achsaufhängungen und die Abgasanlage vor Vertragsabschluss genau inspizieren lassen. Die TÜV-Experten kritisieren zudem die Beleuchtungsanlage und Funktionsweise der Bremsen.
Karosserie und Innenraum: Den Smart Fortwo gab es in zwei Karosserievarianten: als Coupé und seit Anfang 2016 als Cabrio mit elektrischem Schiebedach. Mit 2,69 Metern von Stoßstange zu Stoßstange blieb der Smart der dritten Generation auf dem Längenniveau des Vorgängers, legte aber in der Breite um 10 Zentimeter zugunsten von mehr Raumgefühl für die Insassen zu. Die Sitze sind gut. Luft nach oben zeigte jedoch die Materialauswahl des Innenraums. Der Kofferraum fasst zwischen 260 und 350 Liter, das Ladevolumen der Cabrio-Version fällt etwas kleiner aus. Mit einem Wendekreis von 7,30 Metern punktete der Smart in den klassischen Stadtverkehrsdisziplinen Parken, Wenden und durch den Verkehr Wuseln.
Motoren und Antrieb: Von verhalten bis rasant: Für den Smart der dritten Generation stand ein breites Motorenangebot, darunter Dreizylinder-Benziner und ein E-Antrieb, bereit. Diesel gab es keine mehr.
Basismotor war ein 1,0-Liter-Sauger mit 71 PS, dieser war auch in einer leistungsreduzierten Version mit 61 PS erhältlich. Die Kraftübertragung erfolgt über ein manuelles Fünfganggetriebe. Wer nach einer Version mit Automatik sucht, muss nach dem 0,9-Liter-Turbo mit 90 PS Ausschau halten. Erstkäufer konnten statt des Handschalters ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) ordern.
Die Brabus-Versionen (109 PS oder 125 PS) verwandelte den Zweisitzer zu einem flotten Gefährt. Spitzengeschwindigkeiten bis zu 175 km/h sind bei der Topvariante möglich, der Spurt auf Landstraßentempo gelingt in 9,2 Sekunden. Ab Werk wurden die Brabus-Smart mit einem Sechsgang-DSG ausgeliefert. Als Normverbräuche für den Zweisitzer gab Smart Werte zwischen 4,2 und 5 Liter an. Die Verbrenner waren bis Ende 2019 verfügbar. Einzig verfügbare Motorisierung war seitdem das seit 2017 erhältliche E-Triebwerk mit 60 kW/82 PS. Die 16,7 kWh-Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 160 Kilometern.
Ausstattung und Sicherheit: Interessenten, denen der Sinn nach Farbe und Komfort steht, ignorieren die namenslose Basisversion. Stattdessen suchen sie nach den Komfortniveaus „passion“, „prime“ und „proxy“. Diese brachten Farbe ans und ins Fahrzeug, etwa mit farbigen Instrumententafelverkleidungen. Darüber hinaus gab es zahlreiche Pakete, die Erstkäufer mit Annehmlichkeiten wie Klimaautomatik, Konnektivitätsangeboten, Navigation, LED-Leuchten, einer höhenverstellbaren Lenksäule oder einem abschließbaren Handschuhfach lockten.
Fazit: Der Smart Fortwo war und ist besonders als praktisches Fahrzeug für die Stadt beliebt. Zwar funktioniert anders als bei der ersten Generation aufgrund des Längenwachstums das Quer-zur-Fahrbahn-Parken nicht mehr, der kleine Smart benötigt aber immer noch wenig Parkfläche. Nach Auswertung von mobile.de werden aktuell knapp 3700 gebrauchte Smart Fortwo (Typ 453) auf dieser Plattform zum Kauf angeboten. Los geht es ab rund 4500 Euro. Stromer aus Vorbesitz sind ab rund 6000 Euro zu haben. Ein Check vor Vertragsabschluss schadet nicht und hilft, teure Überraschungen zu vermeiden.
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