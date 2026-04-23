Neuer Smart Fortwo dauert noch – das kann der alte

Karosserie und Innenraum: Den Smart Fortwo gab es in zwei Karosserievarianten: als Coupé und seit Anfang 2016 als Cabrio mit elektrischem Schiebedach. Mit 2,69 Metern von Stoßstange zu Stoßstange blieb der Smart der dritten Generation auf dem Längenniveau des Vorgängers, legte aber in der Breite um 10 Zentimeter zugunsten von mehr Raumgefühl für die Insassen zu. Die Sitze sind gut. Luft nach oben zeigte jedoch die Materialauswahl des Innenraums. Der Kofferraum fasst zwischen 260 und 350 Liter, das Ladevolumen der Cabrio-Version fällt etwas kleiner aus. Mit einem Wendekreis von 7,30 Metern punktete der Smart in den klassischen Stadtverkehrsdisziplinen Parken, Wenden und durch den Verkehr Wuseln.