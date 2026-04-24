Putzteufel prellte Fiskus um 250.000 Euro

Doch die Steuern hatte er offenbar nur teilweise abgeführt. Für 2023 fehlen rund 42.000 Euro an Umsatzsteuer, im Jahr darauf sollen weitere 45.000 Euro an Voranmeldungen gar nicht erst eingereicht worden sein. Auch bei der Einkommensteuer sah die Finanz rot: Hier geht es um über 170.000 Euro, die nicht bezahlt wurden.