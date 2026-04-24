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Herzstillstand! Ex-Teamkicker stirbt mit 40 Jahren

Fußball International
24.04.2026 20:11
Michael Eneramo im Dress von Esperance Tunis im Jahr 2010
Michael Eneramo im Dress von Esperance Tunis im Jahr 2010(Bild: AFP)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Die Fußball-Welt trägt Trauer: Der frühere Nigeria-Teamspieler Michael Eneramo ist plötzlich und unerwartet von einem Herzstillstand dahingerafft worden! Der Ex-Stürmer wurde gerade einmal 40 Jahre alt …

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Eneramo, der während seiner aktiven Profi-Laufbahn vor allem in der Türkei gespielt hatte, war in der zentral-nigerianischen Stadt Kaduna offenbar in ein Freundschaftsspiel involviert, als das Todesdrama seinen Lauf nahm.

Kurz nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte brach Eneramo laut lokalen Medienberichten zusammen – letztlich war dem Sportler trotz aller Bemühungen von Ersthelfern und Sanitätern nicht mehr zu helfen.

„Symbol für Stärke, Entschlossenheit sowie Zielstrebigkeit!“
„Er war ein Symbol für Stärke, Entschlossenheit sowie Zielstrebigkeit und sorgte für unvergessliche Momente“, blickte man nun vonseiten des tunesischen Klubs Esperance Tunis, wo Eneramo in 110 Pflichtspielen für sage und schreibe 65 Volltreffer verantwortlich gezeichnet hatte, via Social Media zurück.

Auch Sivasspor, für das der Nigerianer in 109 Partien 38-mal getroffen hatte, gedachte des Verstorbenen mit Respekt und Erschütterung. „Michael Eneramo wird immer für seinen Kampf in unserem rot-weißen Trikot in Erinnerung bleiben! Möge Gott unserem verstorbenen Spieler gnädig sein!“

Für das Nationalteam von Nigeria lief Eneramo elf Mal auf, dabei gelangen ihm drei Tore – die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft war ihm nicht vergönnt …

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