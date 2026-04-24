Grazerin (24) stirbt bei Sturz von Balkon

Tragischer Unfall in Graz: Eine 24-Jährige stürzte bei handwerklichen Tätigkeiten von einer Leiter aus dem zweiten Stock in die Tiefe. Die junge Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie später im Spital verstarb.
Am frühen Donnerstagabend war eine 24-Jährige im Grazer Bezirk Gries laut Polizei auf einem Balkon im zweiten Stock mit handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt.
Die Grazerin stand dabei offenbar auf einer Leiter, von der sie in die Tiefe stürzte. Passanten setzten einen Notruf ab. Die 24-Jährige wurde ins LKH Graz gebracht, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Nähere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.
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