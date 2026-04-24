Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Startet YouTube-Kanal

Schöneberger: „So viel in mir, was raus will“

Society International
24.04.2026 21:29
Barbara Schöneberger hat jetzt einen eigenen Kanal auf YouTube.
Barbara Schöneberger hat jetzt einen eigenen Kanal auf YouTube.(Bild: APA/dpa/Christian Charisius)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die TV-Moderatorin Barbara Schöneberger hat einen eigenen Kanal auf YouTube gestartet. „Es ist so viel in mir, was raus will“, erklärt sie in ihrem ersten Video. Was genau auf ihrem Kanal passieren wird, lässt sie ziemlich offen, aber: „Ehrlich gesagt gibt es fast keine Grenze.“ 

0 Kommentare

„Keiner hat danach gefragt und ich habe trotzdem einen YouTube-Kanal gemacht“, erklärt Schöneberger in ihrem ersten ersten Video auf dem eigenen Kanal. „Es ist so viel in mir, was raus will und das passt einfach nicht in ein Fernsehprogramm.“

Die beliebte Moderatorin hat „so viel zu geben“, wie sie gutgelaunt erklärt. In ihren Videos wolle sie ihren Fans „sehr viel zeigen.“ Was genau auf ihrem Kanal passieren wird, lässt Schöneberger ziemlich offen und zählt eine Reihe an Aktivitäten auf, bei denen sie die Kamera begleiten soll – etwa Backen, Basteln oder Reisen. „Ehrlich gesagt gibt es fast keine Grenze“, fasst sie zusammen.

Fans dürfen wohl auch ein wenig hinter die Kulissen blicken. Auf ihrem Kanal „gibt es natürlich einfach mal Sachen zu sehen, die kriegt man so im Ersten um 20:15 Uhr nicht von mir zu sehen“, kündigt Schöneberger an. Die TV-Moderatorin will auf ihrem Kanal wöchentlich neue Videos hochladen.

Lesen Sie auch:
Barbara Schöneberger moderiert „Wir sind Song Contest“ – die große Show zur großen Show
Wir sind Song Contest
ORF: Barbara Schöneberger moderiert Vor-ESC-Shows
20.01.2026
„Mal ganz ehrlich ...“
Barbara Schöneberger etwa bald nackt im „Playboy“?
14.04.2026

Ein längeres Video ist schon online, darin gibt Schöneberger eine Tour durch ihre Kleidersammlung und nimmt in Wien ihre Fans mit hinter die Kulissen der Show „Wir sind Songcontest – 70 Jahre größte Musikshow der Welt“ im Vorfeld des Wiener ESC.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
24.04.2026 21:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
131.454 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
102.510 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
99.914 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1136 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
681 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Österreich
Rabiater Schubhäftling löst Notrutsche aus
644 mal kommentiert
Wegen eines randalierenden Abschiebehäftlings kurz vor dem Abflug musste ein Airbus A320 von ...
Mehr Society International
Startet YouTube-Kanal
Schöneberger: „So viel in mir, was raus will“
Song-Contest-Debatte
Promis unterschreiben jetzt gegen Israel-Boykott
„Absolutely Fabulous“
Joanna Lumleys frecher Fehler zum 80. Geburtstag
Selbstfindung im Film
Anne Hathaway ist viel lieber Film- als Popstar
„Jedes Mal!“
Wegen dieser Sache lästert Beckham über Victoria!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf