Schöneberger: „So viel in mir, was raus will“

Die beliebte Moderatorin hat „so viel zu geben“, wie sie gutgelaunt erklärt. In ihren Videos wolle sie ihren Fans „sehr viel zeigen.“ Was genau auf ihrem Kanal passieren wird, lässt Schöneberger ziemlich offen und zählt eine Reihe an Aktivitäten auf, bei denen sie die Kamera begleiten soll – etwa Backen, Basteln oder Reisen. „Ehrlich gesagt gibt es fast keine Grenze“, fasst sie zusammen.