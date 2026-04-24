Schöneberger: „So viel in mir, was raus will“

Die TV-Moderatorin Barbara Schöneberger hat einen eigenen Kanal auf YouTube gestartet. „Es ist so viel in mir, was raus will“, erklärt sie in ihrem ersten Video. Was genau auf ihrem Kanal passieren wird, lässt sie ziemlich offen, aber: „Ehrlich gesagt gibt es fast keine Grenze.“
„Keiner hat danach gefragt und ich habe trotzdem einen YouTube-Kanal gemacht“, erklärt Schöneberger in ihrem ersten ersten Video auf dem eigenen Kanal. „Es ist so viel in mir, was raus will und das passt einfach nicht in ein Fernsehprogramm.“
Die beliebte Moderatorin hat „so viel zu geben“, wie sie gutgelaunt erklärt. In ihren Videos wolle sie ihren Fans „sehr viel zeigen.“ Was genau auf ihrem Kanal passieren wird, lässt Schöneberger ziemlich offen und zählt eine Reihe an Aktivitäten auf, bei denen sie die Kamera begleiten soll – etwa Backen, Basteln oder Reisen. „Ehrlich gesagt gibt es fast keine Grenze“, fasst sie zusammen.
Fans dürfen wohl auch ein wenig hinter die Kulissen blicken. Auf ihrem Kanal „gibt es natürlich einfach mal Sachen zu sehen, die kriegt man so im Ersten um 20:15 Uhr nicht von mir zu sehen“, kündigt Schöneberger an. Die TV-Moderatorin will auf ihrem Kanal wöchentlich neue Videos hochladen.
Ein längeres Video ist schon online, darin gibt Schöneberger eine Tour durch ihre Kleidersammlung und nimmt in Wien ihre Fans mit hinter die Kulissen der Show „Wir sind Songcontest – 70 Jahre größte Musikshow der Welt“ im Vorfeld des Wiener ESC.
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