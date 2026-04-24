Viele wollen was: Förderung für Bäder am Prüfstand

Viele Wünsche an den Bädertopf des Landes

In Hötting wird nun saniert – und vielleicht bald ausgebaut. Wie berichtet, hat das Land diese Woche Förderungen für die Sanierung der Hallenbäder Höttinger Au und Ehrwald aus dem mit 75 Millionen Euro dotierten Bädertopf beschlossen. Viele weitere Projekte sind in Prüfung oder Ausarbeitung. Berufsgruppensprecher Kirchmair pocht daher auf eine Fortführung der Bäderförderung über das Jahr 2029 hinaus. Er rechnet vor, dass in Summe schon jetzt mehr oder weniger konkrete Projekte im Ausmaß von 100 Millionen Euro in Planung sind.