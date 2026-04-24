Viel Glamour, starke Momente und große Stars

Meryl Streep ist in ihrer Paraderolle zurück, in Wien herrschte Hollywood-Flair, unsere heimischen Stars und Sternchen plauderten ganz offen über Schönheits-OPs und in der Hofburg wurde es beim „Dancer against Cancer“-Ball äußerst emotional. All das und mehr zeigt Birgit Waldsam in den Society-Highlights der Woche.