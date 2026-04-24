Kriegsrelikt ausgegraben: „Ich hatte Muffensausen“

Schreck nach Fund

„Nach 60 bis 70 Metern hat meine Sonde zum Piepsen angefangen. Ich hab’ gegraben und bin gleich auf etwas Hartes gestoßen. Nach 15 Minuten hatte ich den Gegenstand freigelegt.“ Dann der Schreck: In einer Art PVC-Rohr entdeckte B. ein Kriegsrelikt. Der Sondengeher verständigte den Waldbesitzer, gemeinsam wurde die Polizei gerufen.