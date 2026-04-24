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Kriegsrelikt ausgegraben: „Ich hatte Muffensausen“

Oberösterreich
24.04.2026 20:00
In einem Waldstück stieß der 68-Jährige auf die Waffe.
In einem Waldstück stieß der 68-Jährige auf die Waffe.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Hobbymäßig ist ein Innviertler (68) mit der Sonde unterwegs, am Donnerstag in einem Wald in Feldkirchen bei Mattighofen. Dabei stieß er auf etwas Hartes im Boden und legte es frei. Dann der Schreck: In einer Art PVC-Ummantelung steckte ein scharfes Kriegsrelikt.

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Kreuze, Bierkapseln, alte Münzen oder ein Pflugmesser: Normalerweise findet Herr B. (68) aus dem Innviertel (Oberösterreich) beim hobbymäßigen Sondengehen eher wertlose Dinge unter der Erde. Am Donnerstag war der 68-Jährige in Feldkirchen bei Mattighofen unterwegs, wollte sein Glück in Absprache mit dem Grundbesitzer in einem Waldstück versuchen.

Schreck nach Fund
„Nach 60 bis 70 Metern hat meine Sonde zum Piepsen angefangen. Ich hab’ gegraben und bin gleich auf etwas Hartes gestoßen. Nach 15 Minuten hatte ich den Gegenstand freigelegt.“ Dann der Schreck: In einer Art PVC-Rohr entdeckte B. ein Kriegsrelikt. Der Sondengeher verständigte den Waldbesitzer, gemeinsam wurde die Polizei gerufen.

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Scharfe Abwehrwaffe
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