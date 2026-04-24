Spielmacher: Steirer lebt bei Giants seinen Traum

Erstmals seit zehn Jahren fungiert bei den Grazer Giants mit Bastian Steinmair ein Eigenbauspieler als Quarterback. Mit dem 25-jährigen Neo-Spielmacher wollen die „Giganten“ am Samstag (15 Uhr) daheim gegen Fehervar den zweiten Sieg in der Austrian-Football-League einfahren. Aber Steinmair warnt vor den noch sieglosen Ungarn.