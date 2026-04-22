Hyundai Ioniq 3: Richtig cooler Kompakt-Stromer

Serienmäßig ist im Spitzenmodell der 14,6 Zoll große Bildschirm installiert, das Basis-Format beträgt 12,9-Zoll. Hyundai setzt auf eine möglichst logische und einfache Bedienung, deshalb gibt es reichlich physische Tasten statt in Menüs versteckter Bedienfunktionen. Auch bei scheinbar so simplen Themen wie den Cupholdern hat man mitgedacht. Der Einsatz für normale Trinkflaschen und Getränkedosen lässt sich herausnehmen. So entsteht ein sicherer Platz für richtig große Thermosflaschen. Simpel und schlau ist auch ein Stecksystem, mit dem überall im Fahrzeug und im Kofferraum etwa Handyhalter oder Taschenlampen fixiert werden können.