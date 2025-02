Über welche Tabus Männer nicht sprechen wollen

Für viele Männer fühlt sich eine Krankheit, ein körperliches oder psychisches Problem wie eine Niederlage gegen den eigenen Körper an. Sich so was einzugestehen, ist nicht einfach. Also schweigt er lieber und ignoriert sie, bis es nicht mehr geht. Im großen Schwerpunkt von Krone+ sind keine Männer-Probleme tabu. Experten geben hier Antworten und Unterstützung.