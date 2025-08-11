EU spendet angeschlagener Ukraine neue Milliarden

Die Europäische Union hat neue Zinszahlungen aus dem eingefrorenen russischen Staatsvermögen erhalten. Die Gewinne in Höhe von 1,6 Milliarden Euro können zur Unterstützung der Ukraine verwendet werden. Das soll der Kommission zufolge auch passieren.
Es ist den Angaben zufolge nach Zahlungen im Juli 2024 und April 2025 die dritte Überweisung an die EU von Zinseinnahmen aus festgesetzten Vermögenswerten der russischen Zentralbank. Sie umfasst demnach die in der ersten Jahreshälfte erzielten Einnahmen.
Das Geld stammt aus Vermögenswerten, die im Rahmen der EU-Sanktionen als Reaktion auf den anhaltenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eingefroren wurden. Nach früheren Kommissionsangaben sind rund 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank in der EU eingefroren, wobei der Großteil von dem in Brüssel ansässigen Finanzinstitut Euroclear verwahrt wird.
Ukraine unter Zugzwang
Kiew benötigt diese Mittel dringend. Die Ukraine gerät neben dem Schlachtfeld auch auf dem Verhandlungstisch in die Defensive. Trump und Putin wollen sich am Freitag im US-Bundesstaat Alaska treffen. Dabei wird wohl auch über ukrainische Territorien verhandelt werden.
Selenskyj warnte seinerseits erneut vor Zugeständnissen an Putin. „Russland weigert sich, das Töten zu beenden, und darf deshalb keine Belohnungen oder Vorteile bekommen“, erklärte er in einer Online-Botschaft. „Das ist nicht nur eine moralische Haltung – es ist eine rationale. Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.